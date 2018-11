750 duizend mensen bezoeken Glow, geniet hier nog even na van de hoogtepunten [FOTO'S]

EINDHOVEN - Glow heeft dit jaar 750 duizend bezoekers getrokken. Daarmee waren er tienduizend mensen meer dan vorig jaar.

Publieksfavorieten waren dit jaar de lichtprojecties op de Lichttoren en Catharinakerk. En dan was er natuurlijk nog de science fiction-achtige blauwe gloed die de skyline van Eindhoven een week lang verlichtte. Het blauwe licht was zelfs nog veertig kilometer bij onze zuiderburen in België te zien en zorgde voor schitterende plaatjes.

Lees verder onder de tweet.





Veel uit Eindhoven

Meer dan 65% van de projecten waren volgens de organisatie van Eindhovense makelij. In totaal werden er bijna 19 duizend foto's van Glow gedeeld op Instagram.

Bekijk hieronder de fotoserie die Omroep Brabant maakte van een aantal van de hoogtepunten op Glow.

sfavorieten waren dit jaar de lichtprojecties op de Lichttoren en Catharinakerk. n

Volgend jaar zal Glow plaatsvinden van 9 tot en met 16 november.