Auto belandt in sloot: bestuurder bevrijd door brandweer en met trauma arts naar ziekenhuis Auto raakt van de weg in Zundert en beland in sloot (Foto: Perry Roovers) Het dak van de moest eraf worden geknipt om de man te bevrijden (Foto: Perry Roovers)

ZUNDERT - Een auto is op de Hofdreef in Zundert van de weg geraakt en in de sloot beland. De bestuurder zat bekneld in het voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Onder begeleiding van een trauma arts is de man naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg. Het dak moest door de brandweer eraf worden geknipt omdat de bestuurder bekneld zat. Een traumahelikopter landde naast het ongeval. Onder begeleiding van een trauma arts is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De weg was in beide richtingen afgesloten voor verkeer.