Vergeet Home Alone, dit jaar kijken we deze Brabantse kerstfilm Burgemeester Jorritsma, Huub Smit en Lisanne Hoefnagels in de Eindhovense kerstfilm. (Beeld: This Is Eindhoven)

EINDHOVEN - Kijk je met Kerst altijd Home Alone of The Grinch? De Gemeente Eindhoven wil daar schijnbaar verandering in brengen, want de stad heeft een heuse (korte) Brabantse kerstfilm uitgebracht onder de naam Een Kei Fijne Film. Compleet met Brabantse sterrencast en een glansrol voor burgemeester John Jorritsma.

Geschreven door Rebecca Seunis

In de film spelen onder andere Björn van der Doelen, DJ La Fuente, Luuk de Jong en Huub Smit. De film heeft Engelse ondertiteling, dus ook aan de vele expats in Eindhoven is gedacht. "De stad als decor en haar inwoners in de hoofdrol. Een Eindhovense knipoog naar prestaties en gebeurtenissen uit het afgelopen jaar", zo omschrijven de makers de Eindhovense kerstfilm.