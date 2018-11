Deel dit artikel:













Weer een oudere vrouw slachtoffer van straatroof, politie onderzoekt verband met andere beroving Foto: ANP.

EINDHOVEN - Een oudere vrouw is zondag beroofd op de Diekrichlaan in Eindhoven. De politie laat weten te kijken naar een verband met de straatroof van zaterdag in Eindhoven, waarbij een oudere vrouw ernstig werd mishandeld.

Geschreven door Tobias van der Valk

De dader van de overval is nog op de vlucht. Het zou gaan om een 17-jarige getinte man. Hij droeg een blauwe trainingsbroek, een lichtblauw trainingsjack en slippers. De man is gevlucht richting de Rooseveltlaan. Tegen hoofd geschokt

Bij de straatroof van zaterdag werd een vrouw van 85 meerdere keren tegen het hoofd geschopt. Ze werd zwaargewond achtergelaten door de dader. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat de berovingen iets met elkaar te maken hebben, maar er wordt dus wel naar gekeken. De politie roept mensen die iets hebben gezien op om 112 te bellen. LEES OOK: Bejaarde vrouw (85) zwaargewond na straatroof, meerdere keren tegen hoofd geschopt