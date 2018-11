Deel dit artikel:













Man slaat eigen huis kort en klein en dreigt met mes, arrestatieteam valt binnen Veel politie op de been bij het huis van een verwarde man.

TILBURG - Een arrestatieteam van de politie is het huis van een verwarde man binnengevallen aan de Ellingtonlaan in Tilburg. De man is daarbij overmeesterd en afgevoerd.

Geschreven door Tobias van der Valk

Volgens een ooggetuige was er voortdurend glasgerinkel te horen in het huis en zou de man de boel kort en klein hebben geslagen. Ook stak hij een mes door een kapot keukenraam. Bij het huis stonden zeker tien politiewagens en ook meerdere auto's van het arrestatieteam. Ook was er een onderhandelaar aanwezig. Bewoners van een aantal omliggende huizen werd door de politie verzocht om hun huis niet te verlaten. Soort granaat

Na een tijdje besloot het arrestatieteam om het huis binnen te vallen. Daarbij werd een flitsgranaat naar binnen gegooid. Het arrestatieteam forceerde vervolgens de deur en wist de man te overmeesteren. De man werd na de inval nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen. Het is onduidelijk of hij gewond is geraakt.



Politie bij huis verwarde man.

Politie bij het huis van de man.