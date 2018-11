Boerinnen Steffi en Michelle gaan op citytrip: 'Als het niet leuk is, gaat het bed uit elkaar'

BOEKEL - Boerinnen Steffi en Michelle gaan deze week op citytrip. Maar niet voordat Michelle de ouders van Maarten heeft ontmoet en Steffi haar Roel na drie weken weer in de armen sluit. "Jezus mina, wat een circus is dit toch! Ik weet nu eindelijk waar al die liedjes over gaan."

Net na het keuzemoment vertrekt Roel voor drie weken naar Peru met een vriend. En dat is voor Steffi veel te lang. "Uit het oog is niet bepaald uit het hart, zullen we maar zeggen", zegt ze zoals alleen zij dat kan. Maar Roel is, na bijna 24 uur vliegen, direct in een taxi gestapt om naar Steffi te gaan. "Wat ben je bruin geworden joh!" is een van de eerste dingen die de boerin tegen hem zegt. "Je hebt lang in het vliegtuig gezeten man!"

Als ze eenmaal binnen zijn, komt het hoge woord eruit: ze hebben elkaar toch wel heel erg gemist. "Drie weken is lang man, de eerste anderhalve week waren echt verschrikkelijk. Jezus mina! Wat een circus is dit toch", zegt Steffi. Dan kijkt ze verliefd naar Roel: "Nu weet ik eindelijk waar al die liedjes over gaan."

Wanneer ze samen in Bern op citytrip zijn, proberen de twee samen het grote hotelbed uit. "Als het niet gezellig wordt deze vakantie, kan altijd het bed nog uit elkaar geschoven worden", grapt Steffi. De champagne wordt ingeschonken en er wordt geproost op een leuke vakantie. "Eigenlijk drink ik alleen maar bier", zegt Roel.

Michelle

Voordat het stel op citytrip gaat, ontmoet Michelle de ouders van Maarten. Met een grote bos bloemen bedankt de boerin haar nieuwe schoonmoeder. "Jij hebt hem immers de brief laten schrijven!"grapt ze bij binnenkomst. Wanneer het gezelschap gaat zitten, komt er taart op tafel. "Lekker ma", zegt Maarten. In tegenstelling tot bakken hebben Michelle en Maartens moeder wel iets anders gemeen: healing. Het tafereel met de zorgvuldig geplaatste stenen komt uitgebreid aan bod.

Zus Femke schuift ook nog even aan voor een stuk zelfgebakken appeltaart. "Het is echt een match made in heaven", zegt ze. "Ze lijken wel voor elkaar gemaakt." Wanneer Maarten gevraagd wordt naar zijn mening over zijn kersverse vangst, zegt hij tot over zijn oren verliefd te zijn. "Ik kan heel lang naar haar kijken."

Samen gaan ze naar het nieuwe appartement van Maarten kijken. Michelle geeft toe dat het nog steeds moeilijk voor haar is om zich open te stellen. Om dat niet te hoeven doen, saboteert ze de relatie soms. "In mijn hoofd vertel ik mezelf dan dat hij helemaal niet zo leuk is als dat ik denk en dat ik ermee moet stoppen." Dat blijkt ook wel een beetje wanneer ze samen op citytrip gaan. Michelle is weliswaar ziek, maar lijkt niet echt te genieten van haar romantische weekendje weg. "Toch vind ik je nog steeds mooi", zegt Maarten in een poging de situatie te redden.





In de aankondiging van volgende week is te zien hoe Roel en Steffi het woeste water trotseren in Bern en hoe Michelle en Maarten samen door Athene flaneren. Ondertussen wordt er op Twitter ook een heel nieuw format bedacht: