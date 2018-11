Ton richtte Buurtpreventie Tilburg op: 'Ik houd 100 Whatsappgroepen bij'

TILBURG - Buurtpreventie via Whatsapp en Facebook. Leuk voor de sociale cohesie, maar levert het ook iets op? In Tilburg in ieder geval wel. Daar is het aantal inbraken met ruim zestig procent verminderd sinds de bewoners zich inzetten voor elkaars veiligheid.

Oprichter Ton Evers (59) heeft het er maar druk mee. De hele dag stromen de berichten binnen via de Whatsapp- en Facebookgroepen. 100 Whatsappgroepen met in totaal 6.000 leden en vier Facebookgroepen met in totaal 20.000 leden. "Maar elke groep heeft wel een coördinator, hoor", legt hij uit. "Ik reageer alleen als de coördinator niet reageert en ik leg ook de contacten met de politie."

Maar dat is niet het enige dat Evers doet. Drie dagen per week werkt hij bij Brabant Water. De andere dagen houdt hij samen met zijn buurtgenoten verdachte plaatsen in de wijk in de gaten. “Bij dit bruggetje bijvoorbeeld. Wij geloven dat er mensen over deze brug de wijk binnen komen met hun auto of fiets, om vervolgens airbags te stelen en weer weg te gaan.”

Goed mis

Maar het runnen van een buurtpreventie verloopt niet altijd vlekkeloos. “Het is een keer goed misgegaan”, vertelt Evers. “Een vrouw zag dat een jongen een foto van haar huis maakte. Ze stuurde dat in de app. De buurtbewoners hebben hem toen ingesloten en gewacht op de politie. Maar het bleek een krantenbezorger te zijn. Zijn krantjes waren op en toen maakte hij een foto van het huis zodat hij niet vergat waar hij het werk weer op moest pakken.”

Sindsdien let Evers extra goed op. Hij controleert bij ieder bericht of er écht iets aan de hand is. En dat werkt. “Ik heb echt het gevoel dat ik iets goed doe.”