'Alles moet boven tafel komen', raadsenquête over ziekenhuis Boxmeer van start

BOXMEER - Het moest het kloppend hart van de kankerbestrijding in Europa worden, de oncologische kliniek op de Health Campus in Boxmeer. Het bleek een luchtkasteel en heeft alleen maar geld gekost. Maandag start er een raadsenquête.

“Alles moet boven tafel komen, zodat de burgers inzicht krijgen in hoe alles gelopen is”, vertelt raadslid Fons van Mil van Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon in het programma Wakker. “Ik mag van harte hopen dat er niets verwijtbaars bovenkomt, er hoeven niet per se koppen te rollen. Het mag zo zijn dat we ervan geleerd hebben en dat we het de volgende keer anders doen.”

Uniek in Europa

Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer en gedeputeerde Annemarie Moons presenteerden in 2008 de komst van het grote oncologisch ziekenhuis. Het ziekenhuis zou uniek in Europa zijn en moest het 'hoofdkantoor' worden van meer van dit soort ziekenhuizen.

Uit de enquête moet blijken wat er precies is misgegaan, maar in grote lijnen is dit al duidelijk. “Wat er is misgegaan, is dat we meneer De Lange op zijn blauwe ogen geloofd hebben. Er is geen antecedentenonderzoek gedaan.”

Deze maandag start de raadsenquête. “Er zijn deze week acht verhoren. Volgens planning komt het eindrapport in januari naar de raad toe.