Veteraan Bill Pendell verrast met brieven: 'Hij was enorm verbaasd'

Er zaten bijzondere brieven tussen van onder andere burgemeester Jorritsma, een belangrijke Nederlandse generaal en er zaten zelfs kaartjes uit Frankrijk en Duitsland tussen. “Het oorspronkelijke idee was om wat brieven en kaarten bij elkaar te verzamelen en ze naar hem op te sturen in een grote doos”, vertelt Van Dijk in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant Radio. “Maar het werden er zoveel dat we besloten om ze zelf naar Oxford te brengen."

Grote verrassing

Pendell was verbaasd om Van Dijk te zien. “We hadden wat cadeautjes voor hem meegenomen. Een van die cadeaus van een brievenopener, want die kwam natuurlijk goed van pas. Toen hebben we hem een aantal kaartjes gegeven om te lezen en uiteindelijk hebben we de hele grote zak post neergezet. Ook zijn familie was helemaal verbaasd. Het is wel heel vet dat deze actie zo goed gelukt is ”









'Iets terugdoen voor Pendell'

Van Dijk bedacht de actie omdat hij graag iets voor Pendell terug wilde doen. “Ze komen ieder jaar rond de bevrijding naar Nederland toe. We hebben al wel eens een filmpje gemaakt met scholieren en nu hadden we dus het plan om brieven te sturen.”

“Ik heb de dochter van Pendell nog gesproken en ze vertelde dat hij tot half elf ’s avonds brieven heeft zitten lezen. In totaal opent hij er vijf á zes per uur. Dus tel maar uit hoe lang hij er nog zoet mee is.”

Nieuwe actie

De volgende actie van Stichting 18 September staat alweer voor de deur. 1 december start er een actie waarbij leerlingen van basisscholen brieven en tekeningen gaan maken voor Joe Cattina, een veteraan en kameraad van Pendell. Hij is in januari jarig en dan willen ze hem net als Pendell verrassen.