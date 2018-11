Marianne Vos terug in Nederlandse selectie veldrijden: 'Lekker om je lichaam te resetten'

BABYLONIËNBROEK - Marianne Vos maakt weer deel uit van de nationale selectie veldrijden. De wielrenster uit Babyloniënbroek maakt zondag haar rentree bij de wereldbekerwedstrijd in Koksijde. Vos ontbrak de voorbije weken omdat ze een rustperiode had ingelast.

Naast Vos selecteerde bondscoach Gerben de Knegt ook de Brabantse Maud Kaptheijns, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Sophie de Boer, Fleur Nagengast, Inge van der Heijden, Manon Bakker en Denise Betsema.

Geen fiets aangeraakt

Vos heeft na een periode van twee weken rust weer zin om op de fiets te stappen. "De afgelopen weken heb ik uitgerust en heb ik geen fiest aangeraakt. Ik ben een weekje naar Mallorca geweest, heb wat gewandeld en hardgelopen. Van helemaal niks doen word ik nu eenmaal niet gezelliger, haha."

De rustperiode stond al langer gepland, zo legt Vos uit. "Het is altijd beter om zoiets al vantevoren te bepalen dan te reageren als het te laat is. Het is gewoon lekker om je lichaam even de kans te geven te resetten. En ook mentaal is het verfrissend."

Even afwachten

Komende zondag komt Vos dus weer in actie in het zand van Koksijde, een wedstrijd waarmee ze een haat-liefde-verhouding heeft. "Ik heb er lekkere wedstrijden gereden waarbij het heel goed ging, maar soms liep het daar totaal niet. Het is even afwachten hoe het zondag zal gaan na deze rustperiode, maar het gevoel is in elk geval goed."









Van der Poel bijna onklopbaar

Bij de mannen voert Mathieu van der Poel, die zaterdag de wereldbekerwedstrijd in Tabor won, het Nederlandse team aan. David van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Stan Godrie, Sieben Wouters, Joris Nieuwenhuis en Gosse van der Meer doen ook mee in Koksijde.

,,Marianne Vos is weer terug van haar rustperiode. Samen met Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst hebben we een hele sterke vrouwenselectie. Mathieu lijkt zijn absolute topvorm te pakken te hebben en is bijna onklopbaar voor de concurrentie", aldus De Knegt.

Selectie elite vrouwen

1. Marianne Vos

2. Maud Kaptheijns

3. Lucinda Brand

4. Annemarie Worst

5. Ceylin del Carmen Alvarado

6. Sophie de Boer

7. Fleur Nagengast

8. Inge van der Heijden

9. Manon Bakker

10.Denise Betsema

Selectie elite mannen

1. Mathieu van der Poel

2. David van der Poel

3. Lars van der Haar

4. Corne van Kessel

5. Stan Godrie

6. Sieben Wouters

7. Joris Nieuwenhuis

8. Gosse van der Meer