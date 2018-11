Eerste genomineerden voor de titel Brabander van het Jaar 2018 zijn bekend

De bewoners van het verzorgingshuis zijn dol op Kenji. Hij schenkt koffie voor hen in, brengt eten rond of speelt een spelletje met hen. Het vrijwilligerswerk van Kenji werd eigenlijk uit nood geboren. Zijn vader moest naar het ziekenhuis en zijn moeder moest werken. En dus moest Kenji met haar mee. Hij vond het zo leuk dat sindsdien iedere week komt helpen.

Ook Jan Hoedemakers uit Den Bosch is genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar 2018. Jan is een echte held. Hij zag een vrouw met haar fiets op het spoor vallen. Ze bleef bewusteloos liggen. Jan rende erheen en trok haar van de rails af, net voor een aanstormende trein. De vrouw is nog steeds aan het revalideren, maar dankzij Jan heeft ze het overleefd.





Andere genomineerden

Ook de andere genomineerden leren kennen? Hou onze website in de gaten of kijk op tv naar een speciaal programma. Dat is deze week iedere werkdag te zien meteen na Brabant Nieuws. Ook zal iedere dag een van de genomineerden te horen zijn in het radioprogramma Afslag Zuid.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan met een druk op de knop op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 23 november 18.00 uur tot en met vrijdag 7 december 18.00 uur. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle kandidaten.

Tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk maakt commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2018 mag noemen. Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.