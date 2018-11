Appelboer Arjan opgelucht dat zijn appels niet meer aan de bomen hangen maar in een sapje zitten

"Voor die prijs van vijf cent had ik de appels aan de bomen laten hangen. Plukken alleen al kost me namelijk negen cent", vertelt Lambregts in de loods van zijn fruitteeltbedrijf. "En als ik ze wel geoogst had, moest ik ze ook nog een tijd opslaan. De grote verwerkers behandelen namelijk eerst alle groenten voordat ze aan appelmoes of sap toekomen. Dat opslaan kost me dan ook weer geld. Dat was dus geen optie."





LEES OOK: Boerschappen redt 20.000 kilo appels: ‘Wie koopt een flesje appelsap?’

Boerschappen haalt producten rechtstreeks op bij boeren in Brabant om ze te verkopen. Lambregts leverde al appels aan het bedrijf, dus het contact bestond al. "Stijn van Boerschappen wilde op een andere manier de markt benaderen. Bij hem is de laagste prijs niet het belangrijkste. Hij wil een goed product en dat wil ik ook. We zijn tot een plan gekomen en ik heb hem twintig ton appels verkocht."

Sappige appels, meer winst

En dat leverde 17.500 liter appelsap op die nu voor een deel nog in de rekken staat bij de Boerschappen. "Het is meer geworden dan gedacht. De appels bleken sappiger en de hoeveelheid was groter dan ingeschat. Dus ik zit nog met ruim tweeduizend liter sap. Het staat hier een beetje in de weg eerlijk gezegd dus ik hoop er snel vanaf te komen", lacht Stijn Markusse van Boerschappen.

Bekijk de video en lees verder





De prijs voor appels is nu zo laag omdat er vorig jaar in heel Europa door vorst een kleine oogst is geweest. Van nature geeft een appelboom na een kleine oogst het jaar daarop meer vruchten. "Normaal liggen de goede en slechte oogsten verspreid over Europa maar nu zitten we allemaal in hetzelfde ritme en is er dus een groot aanbod", legt Lambregts uit.

'Andere manier van zaken doen goed voor consument'

Deze situatie heeft Lambregts wel aan het denken gezet. "Het is tijd om op een andere manier tot zaken te komen. Ik zie supermarkten die door hun grootte heel efficiënt werken maar dus wel alles, ook de producten, standaardiseren. Ik vraag me af of dat wel altijd goed is voor de consument."

Want voor Arjan is het duidelijk: de liefde voor het fruit maakt dat je het niet voor de laagste prijs kunt doen. "Ik doe mijn best om een mooie maar ook lekkere smakelijk appel te telen. Dan kan ik niet alleen maar naar de kosten kijken. Uiteindelijk proef je dat. "