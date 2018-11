Deel dit artikel:













61-jarige opa verdacht van misbruik drie kleinkinderen: 'Ik ben fout geweest' Beeld: Pexels

BREDA - De advocaat in de rechtbank in Breda valt meteen met de deur in huis. "Wat er gebeurd is, is vreselijk. Mijn cliënt weet niet wat hem bezielde. Hij houdt van zijn kleinkinderen, maar heeft zijn liefde helemaal op de verkeerde manier geuit." Voor de rechter staat een 61-jarige man uit Tilburg. Tot juni dit jaar een geliefde opa die zijn kleinkinderen verwende met cadeautjes. Maar nu wordt hij verdacht van seksueel misbruik van drie kleindochters.

Geschreven door Alice van der Plas

Volgens de officier van justitie heeft het misbruik twee jaar lang geduurd. De meisjes zijn 5, 9 en 11 jaar oud. Er is niet alleen sprake van ontuchtige handelingen, maar ook van binnendringen. Dat laatste ontkent de Tilburger. "Mijn cliënt heeft alles eerlijk toegegeven", zegt zijn advocaat. "Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, maar hij ontkent het binnendringen. Hij vindt wel dat hij straf verdient." 'Kriebelen'

De zaak voor de Bredase rechtbank maandagmiddag was een pro forma-zaak. De inhoudelijke behandeling volgt in februari. De advocaat van opa wil dat er meer onderzoek volgt en de rechtbank heeft dat toegewezen. Ook moet een rechtspsycholoog nog eens goed kijken of de verhoren van de drie kleinkinderen echt betrouwbaar zijn. "Volgens een kind gebeurde het binnendringen, terwijl oma een meter verderop zat. Maar de grootmoeder zegt dat ze er niets van heeft gemerkt. Wel dat opa te close met de kinderen was." De verdediging heeft het over 'kriebelen'. "Hij ging kriebelen omdat de meisjes dat wel fijn vonden." Zwaar voor de familie

De verzoeken van de advocaat, waarin ook wordt gevraagd om één van de kinderen inwendig te onderzoeken, zijn moeilijk voor de familie om aan te horen. "Het betekent niet dat de kinderen opnieuw verhoord gaan worden", zegt de rechter. "Een deskundige gaat de verhoren die al zijn gedaan, bestuderen. De meisjes merken hier niets van." De rechtbank wijst het verzoek tot het doen van een lichamelijk onderzoek bij één van de kinderen af. De familie van de kinderen heeft het zwaar. In juni barstte de bom in de familie, toen er plotseling een ijzingwekkend telefoontje binnenkwam van de ouders van de kinderen. "Niet schrikken, we zitten op het politiebureau om aangifte te doen." 'Verhoor duurde uren'

"We zitten in een nachtmerrie", zegt de familie. "De kinderen werden door de politie verhoord in speciale studio's, het duurde uren. Het was afschuwelijk." Het werd nog erger toen de verdenking ook viel op een jong neefje van de kinderen. Ook zijn dossier werd besproken tijdens de pro forma-zitting. Door de nieuwe verdenking moesten de kinderen opnieuw worden verhoord, zegt de familie. "Na deze tweede verhoren braken de kinderen. Ze stonden te gillen thuis. Het ging door merg en been. Je zit daar en je wilt ze alleen maar beschermen." Aan het einde van de zitting betuigde hun opa spijt. "Ik geef toe dat ik fout ben geweest. Niemand zal mij vergeven."