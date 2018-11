Deel dit artikel:













Geldstortautomaten Rabobank 's nachts dicht na plofkraak Een sealbagautomaat in Oudenbosch. (foto: ANP)

EINDHOVEN - Ondernemers kunnen vanaf nu niet meer 24 uur per dag geld storten. De Rabobank gaat alle sealbagautomaten 's nachts buiten werking stellen. De maatregel gaat komende nacht al in. De aanleiding is de eerste plofkraak op dit type automaat.

Geschreven door Raymond Merkx

In heel Nederland staan ongeveer 600 sealbagautomaaten. Die zijn bedoeld voor ondernemers. Met behulp van speciale zakjes kunnen ze kasgeld op hun rekening storten. Daarvoor moeten ze een code op het zakje scannen. Die scanner wordt nu 's nachts uitgeschakeld. Plofkraak

Op welke tijden de automaat niet beschikbaar is, is onduidelijk. In Nieuwkoop (Zuid-Holland) was maandagochtend voor het eerst een plofkraak op dit type automaat. Normaal hebben criminelen het gemunt op geldautomaten.



Ook ING sluit binnenkort ongeveer 270 sealbagautomaten 's nachts af, maar niet per direct. ABN Amro neemt nog geen maatregelen.