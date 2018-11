Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie was er op stap in Breda de nacht dat Paul Pluijmert (23) werd doodgestoken? De politie zoekt verschillende getuigen. (Foto: Bureau Brabant)

BREDA - Het is inmiddels zo’n twee weken geleden dat de 23-jarige Paul Pluijmert uit Dordrecht werd doodgestoken tijdens een stapavond in Breda. De politie arresteerde diezelfde nacht al een verdachte, maar is nog steeds op zoek naar getuigen. In Bureau Brabant deelt de politie daarom beelden van die bewuste nacht.

Geschreven door Rebecca Seunis

Op de beelden van de nacht van 3 op 4 november zijn onder andere verschillende getuigen te zien die de politie graag wil spreken. Ze zijn onherkenbaar gemaakt, maar de politie hoopt dat mensen die die nacht in de stad waren, zichzelf herkennen. Twee mannen en twee vrouwen

Het gaat onder andere om twee mannen die net als de verdachte wegrennen van iets of iemand. Even later is op de bewakingsbeelden te zien dat de verdachte een opstootje met iemand anders heeft. Hij slaat het andere slachtoffer. Twee vrouwen komen tussenbeide. De politie is op zoek naar die vrouwen. De verdachte loopt vervolgens naar de taxistandplaats en praat met een chauffeur. Ook deze chauffeur is volgens de politie een belangrijke getuige. De politie zoekt daarnaast nog de inzittenden van een witte Fiat 500 die ook met de verdachte hebben gepraat. LEES OOK: Bloemen gestolen van herdenkingsplek doodgestoken Paul (23): 'Niemand durfde iets te roepen' De politie arresteerde diezelfde nacht een 36-jarige man uit Breda. Hij zit nog steeds vast. Paul was volgens de politie een willekeurig slachtoffer.