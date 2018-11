Peggy en Vivienne lenen pruiken aan zieke mensen en zijn genomineerd als Brabanders van het Jaar

Peggy en Vivienne zijn gekozen uit de vele aanmeldingen die we kregen. Het idee om gratis pruiken uit te lenen kwam van Peggy. Eerst werd haar vader ziek, toen haar zusje en daarna haar moeder. Ze maakte van heel dichtbij mee hoe zwaar het voor mensen is als ze hun haar kwijt raken.

Klaas Smits is ook genomineerd. Hij is een supervrijwilliger. Hij steekt al veertig jaar de handen uit de mouwen in Wijkwerkplaats Oost in Den Bosch. Ondanks dat hij al 86 jaar is, weet hij van geen ophouden. In de wijkwerkplaats hebben tientallen mensen, sommigen met een beperking, een nuttige dagbesteding. Ze komen timmeren, schilderen of spullen repareren.

Andere genomineerden

Maandag stelden we de eerste twee genomineerden voor de titel Brabander van het jaar 2018 al voor. Dat zijn Jan Hoedemakers uit Den Bosch en Kenji Hommel uit Tilburg.

Jan Hoedemakers is een echte held. Hij zag een vrouw met haar fiets op het spoor vallen. Ze bleef bewusteloos liggen. Jan rende erheen en trok haar van de rails af, net voor een aanstormende trein. De vrouw is nog steeds aan het revalideren, maar dankzij Jan heeft ze het overleefd.

Kenji Hommel uit Tilburg is pas elf jaar oud en nu al vrijwilliger in de zorg. Iedere woensdagmiddag en in de schoolvakanties helpt hij in verzorgingshuis Het Laar in Tilburg. Kenji schenkt koffie in, brengt eten rond en speelt een spelletje met de bewoners.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 23 november 18.00 uur tot en met vrijdag 7 december 18.00 uur.

Tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk maakt commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2018 mag noemen. Op Eerste Kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.