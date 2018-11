Hoelang bestaat de optocht nog in Sint-Oedenrode? Te weinig bouwplaatsen voor carnavalswagens

Carnavalsvereniging 't Skrothupke is de eerste vereniging die is gesneuveld en niet meer met een wagen meedoet aan de optocht. Vorig hadden ze nog een loods waar ze konden bouwen, maar die is platgegooid. Erwin Rijkers: “We zijn gewoon gestopt. We hebben zelfs de wagen helemaal weg gedaan, want we kunnen gewoon niks meer vinden.”





Einde in zicht

Ook voor de Heikneuters lijkt het einde in zicht. De eigenaar van de loods waar ze nu bouwen, wil deze gaan verbouwen en daarna verhuren. Ed Steenbakkers: “En wij kunnen daarvoor geen duizenden euro’s huur gaan betalen. En de andere bouwlocaties die er zijn, kunnen we ook niet betalen." Dus is het maar de vraag waar de Heikneuters volgend jaar zitten.

Bart van der Steen van c.c. de Narrenkap ziet de toekomst ook niet rooskleurig in. "Vorig jaar moesten ook wij uit onze loods. Ze gingen daar iets anders mee doen. Na lang zoeken hebben we een kleinere loods gevonden, met alleen een lage deur. Dus bouwen we nu ook maar een hele kleine wagen dit jaar. En voor volgend jaar moeten we op zoek naar een nieuwe locatie. We zijn wel eens op een vrije zaterdag rond gaan rijden om aan te bellen bij boeren om te vragen of ze iets vrij hadden, maar er was niks. Het is niet al te best.”

Oplossing

"Het probleem is dat we geen grote industrie hebben," aldus Frank van den Brand. "En daarom staan er weinig hallen leeg. Daarnaast worden veel lege stallen gesloopt of boeren verhuren hem voor opslag. Een oplossing zou kunnen zijn dat de gemeente gaat ondersteunen. Dus dat ze facilitaire of financiële mogelijkheden aanreiken om verder te kunnen gaan."

De gemeente ziet het probleem, maar heeft ook geen kant en klare oplossing. Ze hebben geen lege hallen en loodsen. En ook staat er geen zak met geld klaar. "Het is een volksfeest, het is dus vooral van de bevolking en van de verenigingen. Ik denk dat in eerste instantie daar ook de oplossing vandaan moet komen. Meestal zijn ze creatief genoeg om daar ook in te slagen", aldus wethouder Menno Roozendaal.

"De gemeente kan meedenken en verbindingen leggen. Maar als de ruimte beperkt is, dan zal dat wel een lastig verhaal zijn."