Enige vrouwelijke tonprater in voorrondes droomt van finale Iveke van Gerven als Truus Oudewater

EINDHOVEN - Slechts één vrouw doet er mee met de voorrondes van het 52e Brabants Kampioenschap Tonpraoten. Iveke van Gerven uit Eersel staat vanavond haar mannetje in de derde voorronde. "Voor mij is het een droom om in de finale te komen".

Geschreven door Stan Hamacher

De vorige twee voorrondes overleefde Van Gerven al. Vanavond mag ze haar kunstje weer laten zien. Ze hoopt daarmee een finaleplek te bemachtigen. "Winnen zou heel mooi zijn", zegt Van Gerven. Ze speelt haar typetje Truus Oudewater. "Een krasse oude dame die nog wat te stellen heeft met haar man Harry." 'Crème de la crème'

De concurrentie is hoog, ziet de tonpraatster: "De crème de la crème doet mee. Ik spring een gat in de lucht als ik doorga." Toch ziet ze niet lijkbleek van de moordende concurrentie. "Ik ga mijn stinkende best doen!" Van Gerven ziet steeds meer vrouwen aan de weg timmeren. Naast haar is ook Kristel van den Dungen uit Tilburg hard bezig met haar tonpraatcarrière. Ze heeft ook nog een boodschap aan mensen die zeggen dat vrouwen niet grappig kunnen zijn: "Dan moeten ze vanavond maar komen kijken!" Vanavond zal blijken of haar 'stinkende best' goed genoeg is om de mannen een poepie te laten ruiken.