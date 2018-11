EINDHOVEN - Op de kruising van de Onze Lieve Vrouwenstraat en de John F. Kennedylaan is een fietser zwaargewond geraakt na een botsing met een auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De precieze toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. Wat het slachtoffer precies mankeert is evenmin duidelijk. De weg was richting het centrum afgesloten.