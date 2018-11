Gewapende overval op huis in Beek en Donk, politie zoekt kleine, fors gebouwde man

Het huis waar de overval is gepleegd (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).

BEEK EN DONK - Op een huis aan de Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk is dinsdagmorgen een gewapende overval gepleegd. De dader gebruikte een vuurwapen, zo heeft de politie gemeld.

De overval was het werk van een opvallend kleine, forse gebouwde man van een jaar of 38 met een baardje. Hij droeg volgens een Burgernetmelding een blauwe jas en een zwarte muts en is vermoedelijk op een fiets weggereden.