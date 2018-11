Schoonzoon looft 10.000 euro uit voor gouden tip na gewapende woningoverval Beek en Donk

BEEK EN DONK - De schoonzoon van het echtpaar dat dinsdagmorgen het slachtoffer werd van de gewapende woningoverval aan de Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De dader gebruikte een vuurwapen, maar er is niemand gewond geraakt. Tijdens de overval waren er drie mensen thuis. Zij zijn ontzettend geschrokken, zo meldt de politie.

De overval was rond halfnegen en werd gepleegd door een opvallend kleine, forse gebouwde man van een jaar of 38 met een baardje. Hij droeg volgens een Burgernetmelding een blauwe jas, een zwarte muts en een zwarte shawl.



Zoektocht zonder resultaat

De man is te voet gevlucht in de richting van de Rogier Monicxlaan. De politie zette onder meer agenten met kogelvrije vesten en een helikopter in om de verdachte te achterhalen. Zelfs de inzet van een speurhond mocht vooralsnog niet baten.