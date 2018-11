Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Duizend euro voor gouden tip: 'Man die vrouw van 85 toetakelde moet van de straat' Geld

EINDHOVEN - “Dit is zo laag bij de grond, mijn tenen krulden wel drie keer omhoog. De persoon die dit heeft gedaan, moet zo snel mogelijk van straat worden gehaald." Dit zegt een anonieme Eindhovenaar, die duizend euro over heeft voor de gouden tip in de zaak van een stadgenote die afgelopen zaterdag werd toegetakeld.

Geschreven door Hans Janssen

De 85-jarige vrouw raakte die avond zwaargewond bij een mislukte straatroof op het Cassandraplein. De dader maakte niks buit en liet de vrouw ontredderd achter op straat.



'Over de streep trekken'

"Ik weet dat het uitloven van een beloning mensen over de streep kan trekken. Dat ze dan wel belangrijke informatie kwijt willen en naar de politie stappen”, vertelt de man, die anoniem wil blijven.



“Ik heb er overigens vertrouwen in dat de politie alles op alles zet om de dader op te sporen. Ik hoop en verwacht dat ik haar op deze manier kan helpen om deze zaak zo spoedig mogelijk op te kunnen lossen. Vandaar dat ik het via Omroep Brabant speel. Dat zie je bijvoorbeeld aan de kaartenactie van die mevrouw uit Lierop, die heeft ook veel reacties opgeleverd. Of ik dat bedrag echt zelf ga betalen? Zeer zeker wel!” LEES OOK: Nettie wil zwaar mishandelde vrouw (85) steunen met heel veel kaartjes