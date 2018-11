Marja stond een nier af aan een onbekende en werd genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar

Marja trok zich de noodkreet van Dénis erg aan. Hij stond op een wachtlijst, maar het zou jaren duren voor hij een nieuwe nier zou krijgen. En die tijd had hij niet meer. Marja zou eigenlijk haar nier afstaan aan iemand anders, maar die man overleed door hartfalen. En dus zocht ze contact met Dénis om haar nier aan hem aan te bieden.

Nik van Hoogstraten uit Den Bosch komt op voor mensen met een beperking. Hij wil dat zij net zoveel kans hebben op een baan als mensen zonder beperking. Hij is zelf het levende bewijs dat het kan, want ondanks zijn hersenbeschadiging werkt hij op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met zijn Stichting Raket wil hij andere mensen met een bespreking stimuleren om ook hun dromen waar te maken.

Andere genomineerden

Dinsdag stelden we ook al twee genomineerden voor de titel Brabander van het jaar 2018 voor. Dat zijn Klaas Smits uit Den Bosch en Peggy van de Vijfeijken en Vivienne van Leuken uit Helmond.

Klaas Smits is een supervrijwilliger. Hij steekt al veertig jaar de handen uit de mouwen in Wijkwerkplaats Oost in Den Bosch. Ondank dat hij al 86 jaar is, weet hij van geen ophouden.

Peggy van de Vijfeijken en Vivienne van Leuken uit Helmond hebben samen Stichting VIPE opgericht. Daarmee lenen ze gratis pruiken en haarstukken uit aan mensen die door ziekte hun haar verliezen.

Ook de andere genomineerden leren kennen? Hou onze website in de gaten of kijk op tv naar een speciaal programma. Dat is deze week iedere werkdag te zien meteen na Brabant Nieuws. Ook zal iedere dag een van de genomineerden te horen zijn in het radioprogramma Afslag Zuid.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan met een druk op de knop op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 23 november 18.00 uur tot en met vrijdag 7 december 18.00 uur. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle kandidaten.

Tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk maakt commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2018 mag noemen. Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.