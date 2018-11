Steeds meer geiten in Brabant, ondanks de bouwstop voor stallen

DEN BOSCH - Ondanks de bouwstop voor geitenstallen zijn er toch meer geiten bij gekomen in Brabant. Het gaat om een stijging van 3,7 procent. De provincie voerde de bouwstop juli vorig jaar in omdat de aanwezigheid van die geitenstallen slecht kan zijn voor de gezondheid van omwonenden.

In totaal zijn er 400 geitenhouderijen die samen ruim 172.000 geiten hebben. Dat betekent dat Brabantse geitenboeren gemiddeld ruim 400 geiten per bedrijf houden. Dit is twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde van 202. De gemeente Alphen-Chaam is een uitschieter. Hier zijn gemiddeld bijna tweeduizend geiten per bedrijf. Ook in Baarle-Nassau, Loon op Zand, Landerd en Haaren worden meer dan duizend geiten per bedrijf gehouden.

Bouwstop stallen

Een groot aantal geitenstallen kan invloed hebben op de gezondheid van omwonenden. Zo bleek dat dit een grotere kans op longontsteking geeft. Daarom heeft de provincie op 7 juli 2017 besloten dat er geen nieuwe geitenstallen meer gebouwd mogen worden. Dit in afwachting van een onderzoek naar de gezondheidsrisico's voor omwonenden. Het aantal geiten kan toch licht toenemen doordat boeren meer geiten in hun bestaande stallen houden.

Q-koorts

Geiten kunnen daarnaast ook Q-koorts overdragen aan mensen. Bert Brunninkhuis van Q-uestion, een belangenorganisatie voor Q-koortspatiënten, vindt het dan ook een goede zaak dat de provincie een stop heeft gezet op de uitbreiding van het aantal stallen. Daarnaast zijn tegenwoordig de meeste geiten ingeënt tegen Q-koorts. “De hobbyboeren hoeven daarentegen hun geiten niet in te enten. Dat is dus een lek in het systeem.”

Het risico op een nieuwe uitbraak is volgens Brunninkhuis erg klein. “Al was dat elf jaar geleden, toen de Q-koorts uitbrak, ook zo.”

