Alex Engel rent marathons voor KiKa en is daarom genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar

Alex Engel loopt over de hele wereld marathons om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Zo liep hij al in New York, Chicago, Tokyo en Berlijn. Alex vloog in mei ook nog naar Kenia. Daar rende hij de Unicef Rift Valley Marathon om geld in te zamelen voor schoon drinkwater voor schoolkinderen.

Monique Hofman uit Helmond is geliefd bij veel bewoners van verpleeghuis Keyserinnedael in Helmond. Vijf dagen in de week is ze daar in de keuken in de weer om een verse, warme maaltijd voor de bewoners te maken.

Andere genomineerden

Woensdag stelden we ook al twee genomineerden voor: Marja Slats uit Noordhoek en Nik van Hoogstraten uit Den Bosch.

Marja reageerde op een opmerkelijk oproep op Facebook. Dénis van Vliet uit Tilburg was dringend op zoek naar een nieuwe nier. Hij leed al jaren aan een zeldzame nierziekte. Niemand in zijn directe omgeving kon hem helpen. Maar toen was daar Marja.

Nik van Hoogstraten komt op voor mensen met een beperking. Hij wil dat zij net zoveel kans hebben op een baan als mensen zonder beperking. Hij is zelf het levende bewijs dat het kan, want ondanks zijn hersenbeschadiging werkt hij op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met zijn Stichting Raket wil hij andere mensen met een bespreking stimuleren om ook hun dromen waar te maken.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan met een druk op de knop op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 23 november 18.00 uur tot en met vrijdag 7 december 18.00 uur. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle kandidaten.

Tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk maakt commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2018 mag noemen. Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.