'Provinciale weg N279 tussen Asten en Veghel moet vierbaansweg worden'

GEMERT - De N279 tussen Asten en Veghel gaat op de schop. In 2020 beginnen de werkzaamheden om de weg veiliger te maken en meer filevrij. Kruisingen en rotondes worden vervangen door viaducten en er komt een omleiding rondom Helmond. Maar dat gaat niet ver genoeg volgens ondernemers en bewoners.

Want ondanks de renovatie blijft het een provinciale tweebaansweg. Ondernemers en bewoners voeren nu actie om de Provincie ervan te overtuigen om van dit stuk N279 ook een vierbaansweg te maken, zoals tussen Den Bosch en Veghel al het geval is. De petitie is gestart en de spandoeken zijn opgehangen. Zoals bij de rotonde tussen Beek en Donk en Gemert. Bert Mickers van de VVV Gemert-Bakel en Johan Habraken van de dorpsraad Bakel trotseerden dinsdagochtend de kou om het voorbijgaande verkeer met de spandoeken om hun missie te wijzen.

Veiliger en minder files

Volgens Mickers is het noodzakelijk dat de drukke autoweg breder wordt. "Het is hier altijd druk en ook nog eens onveilig. Kijk maar eens hoe vaak hier ongelukken gebeuren. Het is echt noodzaak dat die verbreding er komt. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook voor het dagelijkse woon-werkverkeer en zelfs voor het steeds toenemende toerisme."

Provinciehuis

Vrijdag zal hij ook in het Provinciehuis zijn actie toelichten, als daar de renovatie van de N279 op de agenda staat. Johan Habraken zal daar namens Bakel ook bij aanwezig zijn, maar eerst moet hij nog wat spandoeken ophangen.

"We hangen er nog vijf op om zoveel mogelijk mensen te bereiken om onze petitie te ondertekenen. Want het is ook voor ons in de kleine kernen enorm belangrijk om nu en in de toekomst goed bereikbaar te zijn. Daarom deze spandoeken die we nu ook nog richting Boerdonk en Helmond gaan ophangen.