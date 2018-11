Gezocht: twee fietsers die getuige waren van dodelijk ongeluk Oud-Gastel

OUD-GASTEL - De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijk ongeluk op de Bolbaan in Oud-Gastel. Bij het ongeluk op 17 november waren twee personenauto's en een trekker met suikerbieten betrokken.

De bestuurder van één van de auto's, een 71- jarige man uit Kruisland, kwam om het leven. De politie is specifiek op zoek naar twee fietsers die geraakt zijn door de lading suikerbieten die uit de trekker viel.

De politie trof na het ongeluk de trekker op z'n kant aan, in een sloot. Wat precies de toedracht was van het ongeluk, is niet duidelijk. Mogelijk is de aanhanger met de bieten gekanteld en volgde het ongeluk met dodelijke afloop daarop. Volgens een getuige reed het latere slachtoffer de trekker met aanhanger tegemoet. Verkeersanalisten deden direct na het ongeluk onderzoek. Ook werd de chauffeur van de trekker verhoord.

Gezocht

De politie geeft aan dat een aantal getuigen zichzelf al gemeld heeft. De politie zoekt dus nog naar twee fietsers. Ook wil de politie graag mensen spreken die de trekker met aanhanger vlak voor het ongeluk hebben zien rijden.