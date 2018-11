Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Enorme omvang van drugsprobleem heeft minister Grapperhaus 'geschokt' Minister Grapperhaus. (Foto: ANP).

DEN HAAG - Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus is in zijn eerste jaar als minister geschrokken van de omvang van het drugsprobleem. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. 'De vorm van misdaad is de afgelopen jaren sterk verhard en georganiseerd geraakt.' Wijken in Eindhoven en Tilburg zijn volgens de minister 'geïnfiltreerd' door de georganiseerde misdaad.

Geschreven door Tobias van der Valk

Volgens een onderzoek dat dit jaar werd gepubliceerd, wordt in Nederland jaarlijks voor bijna 19 miljard euro aan synthetische drugs geproduceerd. Brabant is daarbij al jaren één van de productiehotspots. De twee drugscoördinatoren van de Brabantse politie zeiden eerder in een interview dat het probleem in Brabant alleen maar groter lijkt te worden. LEES OOK: Drugsprobleem wordt erger ondanks felle strijd politie, labs steeds groter en gevaarlijker 'Enorm probleem'

"Als je kijkt naar het aantal ontmantelde drugslaboratoria de afgelopen jaren, de in beslag genomen spullen, boten en auto’s, de straatwaarde van de gevonden partijen cocaïne, dan gaat het echt om heel grote bedragen. Ik wist dat we een probleem hadden, maar ik ben geschokt door de omvang. Het is enorm", aldus de minister. Ook verwijst hij naar Bergenaar en oud-No Surrenderleider Klaas Otto: "Als je de verslagen van de zittingen leest, is dat toch schokkend? Die rücksichtsloze criminaliteit." Otto werd in oktober veroordeeld tot zes jaar cel voor afpersing en witwassen en er lopen nog meer rechtszaken.