Kasteel van Sinterklaas in Helmond draait op volle toeren: kinderen genieten met volle teugen

Vanaf dinsdag verblijft de Sint in het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Hier zal de Goedheiligman de komende weken doorbrengen. Om precies te zijn tot en met zijn verjaardagsfeest. Duizenden bezoekers mogen een kijkje nemen in het 'stekkie' van de Sint en zijn Pieten. Deze rondleidingen door het Kasteel zijn inmiddels niet alleen traditie, maar ook heel populair. Binnen één uur waren begin november alle 14.500 tickets uitverkocht.

Gouden tandenborstel

Een hoop kinderen mochten dinsdag een kijkje achter de schermen nemen. Sommige kinderen waren van de zenuwen al vergeten wat ze ook alweer kwamen doen. Bij andere kinderen waren de verwachtingen juist erg hoog gespannen. Zoals bij Sem. "We gaan Sinterklaas zijn hele huis zien en ik kan ook praten met hem." Als hij oog in oog komt te staan met de Sint weet hij al precies wat hij zal zeggen: "Hoi Sinterklaas". Op de vraag wat hij nou het allerleukste vindt aan het bezoek antwoordt hij bijdehand: 'Mijn schoen zetten." Dát kan helaas niet, maar er zijn genoeg ander leuke dingen te beleven.

Zo loopt het publiek onder anderen langs de pepernotenbakkerij, de postkamer en de pietenschool. Zelfs de slaapkamer van Goedheiligman is te bewonderen. Daar zag één van de bezoekertjes iets heel bijzonders: "Zijn kamer was rood en hij heeft een gouden tandenborstel." In de bakkerij mochten de kids de Pieten meehelpen met bakken. Ze zijn door het dolle heen als de telefoon gaat en de Sint éxtra pepernoten bestelt.

Een aantal kinderen was niet meer in toom te houden toen ze richting de Pakjeskamer liepen. Eenmaal binnen gingen ze direct op zoek naar hún zo gewenste cadeau. Een meisje zoekt een ei met 'iets erin'. Wat precies, weet ze niet meer. Een ander meisje wil heel graag iets van Mickey Mouse en zoekt de hele kamer af.

Geen ticket, niet getreurd: knutselen en theater

Ook voor wie geen kaartje heeft kunnen bemachtigen, is het Kasteel van Sinterklaas de moeite waard om te bezoeken. “Op het buitenterrein, voor het kasteel, is van alles te doen”, vertelt de Goedheiligman. “De Pieten lopen daar rond, er is een theatervoorstelling, verschillende knutselworkshops én je kunt een kijkje nemen in de stal van Amerigo. Er heerst een hele leuke sfeer. Het wordt een fantastisch feest,” aldus de Sint. Het evenement is ontzettend populair. Volgens de Planningspiet wordt dit jaar de 350.000ste bezoeker ontvangen.

LEES OOK: Van Pakjesboot 12 naar het Kasteel in Helmond: Sinterklaas klaar voor ontvangst 14.500 bezoekertjes





Het Kasteel van Sinterklaas gaat op dinsdag 20 november open. Maandag 3 december is de laatste dag.