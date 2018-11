Deel dit artikel:













Steekpartij in Veghel, mogelijk meerdere gewonden Foto: 112nieuwsonline.

VEGHEL - In de Dahliastraat in Veghel is een steekpartij geweest. Volgens een getuige zouden er meerdere gewonden zijn gevallen.

Geschreven door Tobias van der Valk

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn twee traumahelikopters opgeroepen. Een daarvan is uiteindelijk geland. De politie is met veel auto's uitgerukt en er zijn ook meerdere ambulances aanwezig. De omgeving is afgezet voor onderzoek. De politie laat weten dat forensisch rechercheurs onderweg zijn.