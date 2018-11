Duizenden Brabanders mogen woensdag naar de stembus voor verlate gemeenteraadsverkiezingen

“Op de stembureaus zitten woensdag ruim 180 mensen”, vertelt Annely Peskens van de gemeente Werkendam. “’s Avonds komen er nog eens zestig bij voor het tellen van de stemmen.” Opvallend en leuk bij deze verkiezingen is de inzet van een mobiel stembureau. Die rijdt op de verkiezingsdag door kleinere dorpen en staat in de ochtend- en avondspits op drukke plekken.

“De Tol tussen Werkendam en Sleeuwijk is zo’n plek. Daar komen veel forenzen en stappen studenten in en uit de bussen. De Londense dubbeldekker staat daar in de avondspits”, aldus Peskens. In totaal mogen woensdag 43.000 kiesgerechtigden naar de stembus.

Stemhokjes in opbouw voor de verkiezingen in Altena

Wie is die jarige?

In de gemeente Werkendam is er één iemand die op de dag van de verkiezingen ook jarig is. Hij wordt 18 en mag dus voor het eerst gaan stemmen. Hij kan op deze bijzondere dag dan ook bezoek verwachten van de burgemeester. “Hij weet nog van niets en het is dus een verrassing”, aldus burgemeester Yves de Boer. Op de vraag of De Boer de jongen vaderlijk advies gaat geven om wel te gaan stemmen, zegt hij: “Dat hoef ik niet te doen, die wijsheid heeft hij allang meegekregen van zijn school en ouders.”

LEES OOK: Verkiezingen in Altena, veel inwoners weten van niets

Altena wordt de grootste van Brabant

Als de gemeente Altena in de nacht van 31 december op 1 januari 2019 een feit is, is het direct de grootste gemeente in oppervlakte van de provincie Brabant. Nog een opmerkelijk feit: alle drie de burgemeesters worden die nacht ook officieel ontslagen, evenals de wethouders.