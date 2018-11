A giant among men: elf jubelende tweets over 'grootse' troostende Virgil van Dijk

Elf tweets over de grote nummer vier (Foto: VI Images).

EINDHOVEN - Vergeet die Argentijn, vergeet die Portugees: als er één voetballer is die momenteel het mondiale sportnieuws domineert, dan is het een Brabander. Virgil van Dijk maakte zich maandagavond bijkans onsterfelijk door niet alleen te scoren tegen de Duitsers, maar ook nog eens oog te hebben voor zijn medemens.

Van Dijk liep na afloop van duel meteen naar de huilende assistent-scheidsrechter Ovidiu Hategan. De Roemeen had tijdens de rust te horen gekregen dat zijn moeder was overleden. Van Dijk sprak hem troostend toe en die hartverwarmende beelden verspreidden zich als een lopend vuurtje over het internet.

Hieronder de klasse-actie van de Bredase aanvoerder in elf tweets:











































En vooruit: nog een twaalfde namens het legioen: