Politie krijgt vijf tips over zware mishandeling 85-jarige vrouw in Eindhoven Het Cassandraplein in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft vijf tips binnengekregen over de brute mishandeling van een 85-jarige vrouw afgelopen weekend in Eindhoven. De vrouw werd op het Cassandraplein slachtoffer van een mislukte straatroof. De dader liet haar zwaar toegetakeld achter op straat. In televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Dat AVROTROS-programma begint om 20.35 uur. De 85-jarige vrouw kwam rond zeven uur 's avonds te voet terug van haar kaartclub. Ze raakte zwaargewond toen ze door een onbekend man met veel geweld werd aangevallen. De dader schopte haar meerdere keren tegen haar hoofd. Hij ging ervandoor en liet de bejaarde vrouw gillend achter. Een vrouw en haar dochter die voorbijkwamen, boden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. LEES OOK: 'Ze bleef 'mama, mama' roepen', buurtbewoonster ontfermde zich over zwaar mishandelde vrouw (85) De brute daad zorgt voor grote verontwaardiging. Twee mannen die het slachtoffer niet kennen, loven beiden een beloning uit voor de man of vrouw die met de gouden tip komt. Opgeteld gaat het om een bedrag 3500 euro. Ondertussen riep iemand anders op om zoveel mogelijk kaartjes te sturen naar het slachtoffer, om haar zo een hart onder de riem te steken.