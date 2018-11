‘Misschien vecht ik begin december weer’, Nieky Holzken heeft geen tijd nodig om te herstellen

Ondanks dat hij pas net terug is uit Azië, stond Holzken dinsdagavond alweer in zijn bokszaal om te trainen. "Ik kan wel thuis gaan zitten gamen, maar dat heb ik heel de dag gedaan. Ik ben een trainingsbeest en ik hou ervan om me in het zweet te werken."

Hoe was het verder in Jakarta?

“Warm, echt te warm. Ik ben ook blij om weer terug te zijn in Helmond. Hier is het toch wat kouder. Daar was het echt warm, was niet fijn. Ik ben daar in Jakarta eigenlijk ook niet uit m’n hotel geweest. Daar was tenminste airco.”

Je zat met meerdere vechters in één kleedkamer. Was dat wennen?

"Nee, helemaal niet. Ik vond het eigenlijk wel fijn. Het deed me denken aan mijn K1-tijd, toen ik nog in Japan vocht. Dat was hetzelfde systeem. Voor mij hoef je niet speciaal een eigen kleedkamer in te richten voor één persoon."

De kleedkamer moest gedeeld worden, maar dat was niet het enige dat anders was. Je vocht namelijk ook in een kooi in plaats van een ring.

"Dat komt door de organisatie. Nu hadden ze een kooi, maar de andere keer is het een ring. Maar dit was wel iets wat ik ooit wilde doen. Het was een mooie ervaring, heel groot van binnen. Dat was wel gaaf. Ik kon hem niet de hoek in drukken, maar ik kon hem wel naar een bepaalde kant drukken, dat is goed gegaan."

Je gaat nu alweer trainen, maar hoe gaat het nu verder?

"Ik wil zo snel mogelijk weer vechten. Dit weekend hebben ze een gala, dat was te snel. Maar in december hebben ze een gala in Maleisië, dus misschien kan ik daar al wel weer vechten. Anders wordt het januari of februari. Dus dat is wel snel."