Acht tips na mislukte moordaanslag in Best, politie op zoek naar man en vrouw

HILVERSUM - De politie heeft tot nu toe acht tips binnengekregen over de mislukte moordaanslag op een 39-jarige vrouw in Best. Zij zette nietsvermoedend haar vuilcontainer aan de straat toen ze van dichtbij werd beschoten door een man met een motorhelm op. Een van de kogels ging dwars door haar bovenarm heen.

Dat gebeurde op 7 mei aan de Mr. C. Goselingstraat in Best. De aanslag werd vastgelegd door een bewakingscamera.



"Overleven en naar binnen"

“Ik zag wel iets maar had nog niets in de gaten", vertelde de vrouw eerder in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. "Toen zag ik plots een donkere vlek snel op me aflopen en een man met een pistool en een demper erop.” De man lost meerdere schoten, het slachtoffer ging er zo snel als ze kon vandoor. "Ik had niet in de gaten dat ik geraakt was. Ik zag wel dat hij het pistool op mij richtte maar op dat moment zit je vol met adrenaline. Het enige wat je wil, is overleven en naar binnen. Gewoon veilig zijn."





Getuigen gezocht

Omdat de daders nog niet zijn gepakt, deelde de politie de beelden vorige week in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. De gouden tip is nog niet binnengekomen. De politie is op zoek naar een man en een vrouw die mogelijk getuige waren van de schietpartij.



Het is volgens de politie een wonder dat de vrouw de aanslag heeft overleefd. “Ze heeft heel veel geluk gehad”, aldus een agent.