Verwarde man loopt met messen te zwaaien in centrum van Helvoirt

HELVOIRT - De politie heeft dinsdagavond rond halftwaalf een verwarde man aangehouden die met twee messen rond zwaaide in de buurt van Jeugdhuis D'n Inbreng in het centrum van Helvoirt.

De politie was met flink wat mankracht plus hondenbegeleiders aanwezig om de man, een inwoner van Helvoirt, op te sporen. Na dit speurwerk vonden ze hem aan de achterkant van jeugdhuis D'n Inbreng aan het van Beringenplein, in het centrum van Helvoirt.

De man liet de messen meteen op de grond vallen toen de politie hem had gevonden en gaf zich, aldus een getuige, direct over. Hij is meegenomen naar het politiebureau in Den Bosch. De man maakte een verwarde indruk.