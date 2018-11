Marco Kroon wiste sporen nadat hij vijand doodde: 'Fuck, wat heb ik gedaan?'

SCHIJNDEL - Marco Kroon verbrandde de spullen van de man die hij doodde in Afghanistan. Ook wiste de militair uit Schijndel andere sporen, zodat zijn collega’s er niet achter zouden komen wat hij had gedaan. Dit vertelt de drager van de Militaire Willems-Orde in een interview aan de De Telegraaf.

Kroon kwam eerder dit jaar in opspraak vanwege dit verzwegen geweldincident. Hij heeft nu een boek geschreven over wat er volgens hem in Afghanistan is gebeurd in 2007. Met Kroongetuige wil de militair alsnog rapport uitbrengen. In een uitgebreid interview met de krant vertelt hij al een deel van zijn verhaal.



De majoor zegt dat hij eerder door de man gevangen was genomen, mishandeld en ‘ernstig vernederd’. Toen Kroon zijn ontvoerder steeds vaker in de buurt van de uitvalbasis van de commando’s zag, besloot hij dat de man moest worden gearresteerd.

'Wat heb ik gedaan?'

“Hij herkende me en wilde zijn kalasjnikov tegen zijn schouder zetten. Ik voelde grind en stof opspatten, pakte mijn pistool. Hij bleef een voorwaartse beweging maken; daarom ging ik door met schieten tot mijn pistool leeg was. Meteen erna dacht ik: ’Fuck, wat heb ik gedaan?’”, vertelt hij aan de krant.



LEES OOK: ‘Commando’s teruggehaald uit missiegebied na verklaring Marco Kroon'

De militair besloot het geheim te houden voor zijn werkgever, Defensie. Kroon zegt dat dit een steeds zwaardere last werd en dat hij zelfs overwoog het leger te verlaten. Hij opende een kroeg en werd zijn eigen beste klant. “Wat ik had meegemaakt, kon ik alleen met drank verdringen. Ik dronk zo veel. Ik leek wel een alcoholist...”

Onderzoek

Kroon deed tien jaar later uiteindelijk toch zijn verhaal bij een vertrouwenspersoon. Hij dacht dat het geen kwaad meer kon voor de missie en zijn collega’s. Maar justitie werd op de hoogte gesteld. Anders dan de militair hoopte, werd de zaak niet intern afgehandeld, maar kwam deze volop in de belangstelling.



LEES OOK: 'Marco Kroon hoeft niet weg bij Defensie, oorlogsheld aanwezig bij uitreiking nieuwe Willems-Orde'



Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar wat er zich zou hebben afgespeeld, maar heeft geen bewijzen kunnen vinden die uitsluiten of bevestigen dat het geweldincident heeft plaatsgevonden. Justitie is daarom in juli met het onderzoek gestopt. Minister Bijleveld van Defensie zette een maand later een streep onder de zaak.