Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Automobilist gewond na crash in tunnel De auto botste tegen een pilaar (foto: Hans van Hamersveld).

EINDHOVEN - Een automobilist is woensdagochtend tegen een betonnen pilaar gebotst in de Elisabethtunnel in het centrum van Eindhoven. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een taxichauffeur heeft de automobilist waarschijnlijk nog gesproken na het ongeluk. De politie is naar hem op zoek.

Geschreven door Maaike Cnossen

De voorkant van het voertuig zit helemaal in elkaar. Na de botsing is de auto dwars over de weg komen te staan. Verkeer kon er niet langs en daarom werd de Elisabethtunnel tijdelijk afgesloten.



Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Getuigen hebben aan de politie verteld dat een taxichauffeur het slachtoffer heeft gesproken. De politie wil contact met hem om meer over het ongeluk te weten te komen.