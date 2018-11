Chroom-6-affaire Tilburg: justitie start strafrechtelijk onderzoek

Slachtoffers kwamen via verf op de treinen in aanraking met chroom-6

TILBURG - Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chroom-6-affaire in Tilburg. Justitie ziet hier voldoende aanknopingspunten voor.

In Tilburg werden tussen 2004 en 2011 oude treinen opgeknapt door ongeveer 800 mensen die in de bijstand zaten. Jaren later bleek dat zij dit werk niet veilig hebben gedaan. In de verf, die van de treinen werd geschuurd, zat de kankerverwekkende stof chroom-6.

Ander onderzoek

Ook de gemeente Tilburg heeft een onderzoek lopen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de uitkomst van dat onderzoek bekend worden.

Klachten

De mensen die destijds blootgesteld zijn aan chroom-6 zeiden een paar maanden geleden al blij te zijn dat justitie een vooronderzoek startte. "Ik heb sinds ik daar gewerkt heb last van astma", zei een van de slachtoffers. "Ik ben heel boos. Wij zaten daar om onze uitkering te behouden. Er is gespeeld met onze levens."