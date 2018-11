Buurman steekpartij Veghel: ‘Toen ik de politie zag, had ik pas door dat er iets aan de hand was'

VEGHEL - Bloedsporen richting de voordeur en een bebloede deurbel. Het zijn de zichtbare sporen van de steekpartij die dinsdagmiddag in een huis in de Dahliastraat in Veghel plaatsvond. Daarbij kwam een man om het leven. Een van de betrokkenen heeft vermoedelijk nog geprobeerd hulp te zoeken bij de buren. “Ik heb niets gehoord”, zegt de betreffende buurman. “Pas toen ik de politie zag, had ik door dat er iets aan de hand was."

De steekpartij vond dinsdagmiddag rond vier uur plaats. Bij het voorval kwam een van de drie betrokken mannen om het leven. Een tweede man raakte gewond en een derde man is als getuige meegenomen naar het bureau.

De aanleiding van de ruzie is onduidelijk. Het sporenonderzoek op straat liep nog door tot één uur ’s nachts. Woensdag gaat het onderzoek verder in het huis. Ook worden vandaag de getuige en de gewonde verdachte verhoord. “De verdachte is aanspreekbaar”, aldus de politiewoordvoerder.

Vermoedelijk is de man die werd doodgestoken via het huis van de buren richting de Chrysantenstraat gelopen. Daar is hij voor een huis in elkaar gezakt. Onderweg is hij vermoedelijk nog tegen een geparkeerde auto aan gevallen. De politie heeft de bloedsporen van de auto verwijderd.









Heftig

De eigenaar van het huis in de Chrysantenstraat werd gebeld door een vriend. “Die vertelde dat er iemand voor mijn deur lag dood te bloeden. Ik dacht eerst dat het een grapje was. Het slachtoffer lag tegen de voordeur aan en was gewond aan zijn borst. Het was heftig om te zien.”

Over bewoners van het huis is nog niet veel bekend. Ook niet bij de directe buren. “Het huis wisselt regelmatig van bewoners. Ik zou het nu niet weten. De vele wisselingen geeft geen veilig gevoel”, aldus de buurman. Voor de overbuurvrouw was het 'behoorlijk schrikken'. "Ik was op het werk toen het gebeurde. Op weg naar huis zag ik alleen maar politie. Ook mijn kinderen zijn geschrokken. Een van mijn kinderen vroeg 'of we nu gaan verhuizen'. Dat doen we niet. Er kan overal wel iets gebeuren." Volgens het BD is overleden man een 55-jarige man uit de Republiek Congo.