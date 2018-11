Zwaar mishandelde vrouw (85) gesteund door honderden beterschapskaarten

‘Heel erg veel sterkte en een spoedig herstel’, ‘Wij denken aan u’, en ‘Een steuntje in de rug’ staat er op de kaartjes geschreven. Deze kaartjes kwamen binnen dankzij het initiatief van Nettie Minten uit Lierop. Zij riep maandag iedereen op het slachtoffer kaartjes te sturen om haar een hart onder de riem te steken. "Het is verschrikkelijk dat ze dit op deze leeftijd mee moet maken. Hopelijk kunnen we door deze kaartjes haar pijn en verdriet verzachten", zegt ze.

Het slachtoffer raakte afgelopen zaterdagavond zwaargewond bij een mislukte straatroof op het Cassandraplein in haar woonplaats. De dader heeft niks buitgemaakt, maar de vrouw wel zwaar toegetakeld achtergelaten op straat.

260 kaartjes

Woensdag kwamen de eerste kaartjes binnen, en maar liefst 260 mensen hebben haar inmiddels al geschreven.

"Ik hoorde dat er vandaag 260 kaarten zijn binnengekomen en ik vind het een prachtig gebaar. Geweldig dat mensen zo meeleven", reageert Nettie Minten. De initiatiefneemster denkt dat er nog veel meer kaarten binnen gaan komen. "Ik hoop dat er meer dan 500 kaarten binnenkomen. Daar gaan we voor", zegt ze.

De zware mishandeling maakt zichtbaar veel los bij de mensen. Zo schreef Arianne op haar kaartje: “Ik vind het afschuwelijk dat er zulke nare mensen bestaan die dit anderen aan kunnen doen”, en liet Monique op haar kaartje weten: “Niet iedereen is slecht. Daarom willen we u massaal laten weten dat we aan u denken”.

Ook een kaartje sturen?

Na overleg met de politie zal Omroep Brabant ervoor zorgen dat de kaartjes bij het slachtoffer worden afgeleverd. Mensen die ook een kaartje of boodschap willen sturen, kunnen dat doen via:

Omroep Brabant ovv 'Steuntje in de rug'

Postbus 108

5600 AC Eindhoven

LEES OOK: Bejaarde vrouw (85) zwaargewond na straatroof, meerdere keren tegen hoofd geschopt