Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nikki (6) was ernstig ziek en mocht daarom boeven vangen met de politie Nikki (6) werd verrast door de politie. (Foto: @POL_TChef_RSD) Nikki mocht ook een ritje maken in een politieauto. (Foto: @POL_TChef_RSD) Natuurlijk moest er ook een boef gevangen worden. (Foto: @POL_TChef_RSD)

ROOSENDAAL - Ze is nog maar zes jaar oud maar heeft al veel ellende meegemaakt. Nikki had namelijk een levensbedreigende tumor in haar hoofdje. Als oppepper werd Nikki woensdag verrast door de politie. Ze mocht een hele ochtend meelopen met de agenten in Roosendaal.

Geschreven door Rebecca Seunis

Eerst een ritje in een politieauto, daarna het vangen én in de boeien slaan van een boef en natuurlijk een echte politiehond aaien. Nikki had de dag van haar leven als assistent-politieagent. Plezier en geluk

“Het plezier en geluk van Nikki en haar moeder maakt 2018 weer een stuk beter”, schrijft politieagent Johan Pieters op Twitter.