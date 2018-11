Noortje (21) kritisch over nieuwe gehandicaptenplan: ‘Eerst zien dan geloven’

ROOSENDAAL - "Het ziet er op papier iets beter uit, maar ik hoop niet dat we blij worden gemaakt met een dooie mus", zegt de 21-jarige Noortje van Lith uit Roosendaal. Ze reageert op een nieuw plan van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Die wil het met een aantal aanpassingen makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. En gehandicapten krijgen een extra financiële prikkel om aan de slag te gaan.

Zo wordt het salaris van de werknemer die minder dan drieënhalve dag kan werken, aangevuld met een subsidie. Eerder was het zo dat je als je niet genoeg kon werken, je niet boven het bijstandsniveau uit kwam. "Die aanpassing klinkt goed, maar ik vraag me af of je niet vervolgens gekort gaat worden op huur- of zorgtoeslag omdat je daar dan nèt te veel voor verdiend", zegt Noortje.













Toch is de Roosendaalse studente Human Resource Management niet alleen sceptisch. Dat Den Haag met een nieuw plan komt om ervoor te zorgen dat er meer gehandicapten aan het werk gaan, is positief. "Werken is heel belangrijk voor je eigenwaarde en zelfvertrouwen. Er staan nu nog te veel arbeidsbeperkten langs de zijlijn."

In Nederland zijn er 200.000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. De helft zit werkloos thuis. In 2026 moeten er 125.000 banen bijgekomen zijn.

Brief aan Rutte

Zo’n half jaar geleden zag de situatie er heel anders uit. Toen lag er nog een voorstel van Den Haag om arbeidsgehandicapten minder betalen dan het minimumloon. Noortje schreef een persoonlijke brief aan premier Rutte en dat maakte veel indruk: het plan ging niet veel later van tafel.

Nieuwe petitie

Maar strijdbaar is ze nog steeds. "Ik wil dat in elke gemeente straks dezelfde regels gelden. Je moet als arbeidsgehandicapte overal dezelfde kansen krijgen. Daarom heb ik maandag weer een petitie online gezet." Ook het CNV erkent dit probleem dat niet wordt opgelost in het voorstel van de staatssecretaris. "Dat moet snel worden aangepakt", zegt Carolien de Heer. "Er moet één lijn worden getrokken. Anders schiet het nog niet op."