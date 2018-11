Gedupeerde scholieren kunnen fluiten naar vergoeding Arriva

BREDA/DEN BOSCH - Busreizigers in West-Brabant kunnen fluiten naar een vergoeding voor de tientallen ritten van Arriva die in september uitvielen. Arriva kreeg daarvoor een boete van de provincie maar dat geld gaat in de reservepot Verkeer en Vervoer van de provincie.

Gedeputeerde Staten schrijven in antwoord op vragen van CDA en CU/SGP dat het niet zo is dat het geld van de boete gebruikt kan worden om gedupeerde reizigers schadeloos te stellen.

Scholieren de dupe

In september vielen weken lang tientallen ritten uit omdat Arriva te weinig chauffeurs had. Vooral scholieren en forenzen werden daar de dupe van want het gebeurde op het moment dat het schoolseizoen begon.

Omdat Arriva met de provincie heeft afgesproken dat het busbedrijf bepaalde taken zal uitvoeren, kan de provincie een boete opleggen als dat niet gebeurt. Dit jaar kreeg Arriva een boete van bijna tienduizend euro. In 2017 werd het bedrijf ook al beboet omdat het niet aan de verplichtingen voldeed.

Heel vervelend

CDA en CU/SGP vinden dat dat boetegeld ten goede moet komen aan de gedupeerde reizigers.

“We vinden het vervelend voor reizigers wanneer ritten uitvallen, daarom leggen we boetes op als dat het geval is. Het is echter niet aan ons om daarvoor een compensatie aan de reizigers aan te bieden, dat is aan Arriva” , aldus Gedeputeerde Staten.