Twee jaar na dood Eelco de Gooijer: 'Dat hij euthanasie heeft gekregen gaf ons weer rust'

TILBURG - Het gaat goed met Monique de Gooijer, de moeder van Eelco de Gooijer (38). Eelco koos twee jaar geleden voor euthanasie na een leven van geestelijk lijden. “Deze tijd is voor ons wel wat moeilijker, maar we weten dat het zo fijn voor hem was om te kunnen kiezen voor de dood”, zei Monique woensdagochtend in Brabants Bont.

Deze week is het precies twee jaar geleden dat Eelco euthanasie kreeg. Toen Eelco drie jaar oud was, zat hij al in therapie. “Hij is nooit gelukkig geweest. Voor hem was leven echt overleven”, zegt Monique. Eelco kreeg de diagnose PDD-NOS, maar volgens hem was er veel meer aan de hand. “Eelco wilde dat het lijden zou stoppen en dat kon alleen maar door de dood. Wij wisten dat hij het jaar 2017 nooit zou halen.”

Rust

Monique vertelt dat Eelco wist dat hij nooit een natuurlijke dood zou sterven. “Nu hij euthanasie heeft gekregen, geeft dat ons mentale rust. We hoeven nu niet meer bang te zijn dat hij een zelfmoordpoging zal doen.” Volgens de moeder van Eelco was een lekke band al genoeg om de weg kwijt te raken en uit het leven te willen stappen. “Je stond altijd op scherp, bij ieder belletje en ieder berichtje”, zegt Monique.

Zijn laatste momenten waren de gelukkigste van zijn leven.

“We hebben geluk dat zijn zelfmoord op deze manier heeft mogen gaan”, vertelt de moeder van Eelco. Monique kijkt met een fijn gevoel terug op het moment dat de euthanasie werd gepleegd. “Hij zat in een stoel en het is heel rustig gegaan. We hebben hem alles nog kunnen vragen en we hebben goed afscheid van elkaar kunnen nemen.”

Volgens Monique was Eelco de laatste weken voor zijn dood nog nooit zo ontspannen geweest. “Hij was zo opgelucht. Zijn laatste momenten waren de gelukkigste van zijn leven. Daarom voelt de manier van zijn overlijden zo fijn. Maar het gemis is natuurlijk enorm.”

Documentaire

Aanstaande vrijdag op 23 november is het precies twee jaar geleden dat Eelco is overleden. Die dag verschijnt het boek ‘’t Is goed zo’, dat is gevuld met blogs van Eelco waarin hij vertelt over zijn lijden. Ook is van zijn laatste drie jaar door Jesse van Venrooij een documentaire gemaakt die vrijdag om halfelf 's avonds te zien is bij Omroep Brabant.

“We zijn ervan overtuigd dat Eelco het boek en de documentaire heel gaaf had gevonden”, zegt Monique. “Als hij nu iets zou kunnen zeggen, zou hij zeggen: ‘Daar heb ik je mooi mee opgezadeld hè’.”