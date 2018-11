Een ruimtereis: het kan nu in Oisterwijk tussen glaskunst uit Litouwen

Ze maken werk van gas maar de manier waarop ze hun werk hebben neergezet, het licht, de rook en de muziek dragen ook bij aan de sfeer. Het is moeilijk om te bedenken wat je nu precies ziet.

Galerie Van Dun exposeert glaskunst. Eigenaar Joep van Dun zag het werk van Remegijus en Indre in Litouwen en besloot het naar Nederland te halen. De expositie duurt tot begin december.

Verliefd op glas

Remigijus Kriukas maakt al bijna veertig jaar glaskunst. "Ik ben verliefd op glas," meldt hij via de telefoon vanuit Litouwen. Hij werkt met allerlei verschillende technieken.

Voor '4 days in Mars' maakte hij een reeks grote sculpturen van glas. De grootsten zijn 25 kilo per stuk. Daarvoor moest hij uitwijken naar Tsjechië waar van oudsher al veel glas wordt gemaakt. "De glasblazers waren niet blij met me," zegt Remigijus. "25 kilo glas is heel lastig om te hanteren."

25 kilo glas, een van de kunstwerken van Remigijus Kriukas

In het donker

Maar de twee kunstenaars lieten het daar niet bij. '4 days in Mars' is een installatie in een donkere ruimte. De glassculpturen staan er onder lampen terwijl een kleine machine af een toe rookwolken de ruimte inblaast. Muziek, geschreven door Indre, maakt het werk af.

Het gevolg is dat je ogen af en toe niet weten wat ze zien. In normale omstandigheden wil je een kunstwerk zo goed mogelijk kunnen bekijken. In Oisterwijk is het in het donker lastig om afstanden en formaten in te schatten. Onder de lampen glanst het glas, buiten het licht is het bijna onzichtbaar. De gedachte aan een ruimtereis ligt voor de hand.

Ruimtereizen

Remegijus verontschuldigt zich voor zijn Engels. "In onze dromen maken we ruimtereizen," zegt hij. "Daar komt de inspiratie voor dit kunstwerk vandaan. Ik zeg vaak tegen mijn vrouw dat ik even op Mars ben geweest om weer nieuwe ideeën op te doen."

Een ruimteschip dat Olivier Pauwels ontwierp voor de film Mad Max 4. Het hangt nu in Oisterwijk.

In een andere ruimte bij Van Dun hangt een vliegtuig/ruimteschip, bedacht door Vlaming Olivier Pauwels voor de film Mad Max 4. Het is een mooie combinatie. In gedachten zie je jezelf in dit vliegtuig tussen de planeten van Remegijus en Indre rondvliegen. Volle kracht vooruit...!