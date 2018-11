Deel dit artikel:













Dit is de nieuwe vlam van Sylvie Meis: de 29-jarige Bart uit Tilburg Sylvies nieuwe vlam Bart (Foto: Instagram)

TILBURG - Sylvie Meis is volgens bronnen van weekblad de Story weer smoorverliefd. De 29-jarige Bart Willemsen uit Tilburg zou de gelukkige zijn. Het blad betrapte de Tilburger bij Sylvies huis in Hamburg toen ze hem voor het eerst bij haar thuis had uitgenodigd.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

De Tilburger zit zelf ook in de televisiewereld. Zo produceerde hij onder andere de Nederlandse films Redbad en Hartenstrijd. Op de set van de film Misfit zou het stel elkaar hebben leren kennen. Meis (40) speelt in de Duitse remake namelijk de rol van strenge conrector, mevrouw Himmelman. Op de set in Amsterdam zouden de twee volgens de Story telefoonnummers hebben uitgewisseld, waarna er verschillende dates volgden. Eerste keer thuis

Urenlang lag fotograaf Edwin Smulders voor het appartementencomplex in Hamburg te wachten om een kiekje van de twee te kunnen schieten. Willemsen was voor de eerste keer bij Meis thuis uitgenodigd en Smulders zag hoe er eerst lunch werd bezorgd en daarna sushi. Het stel kwam het hele weekend het appartement niet uit. Pas op maandag aan het eind van de middag kreeg de fotograaf het tweetal samen voor de lens, toen Willemsen het appartement verliet. Ondanks dat Willemsen een Nederlandse filmproducent is, lijkt hij met zijn Instagramaccount toch een internationale uitstraling na te streven: Brat Williams. Vooralsnog is er op het account nog geen spoor van Meis te bekennen. Wie goed zoekt, ziet wel dat zij één van Willemsens negenhonderd volgers is. Zijn laatste post is een foto van de set van Misfit, de film waar het stel samen aan werkt.