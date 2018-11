Verdachte van dodelijke steekpartij in Veghel uit ziekenhuis ontslagen

VEGHEL - De 24-jarige man die geldt als verdachte van de dodelijke steekpartij dinsdag in Veghel is woensdagochtend ontslagen uit het ziekenhuis. Hij zit nu vast op het politiebureau.

De verdachte raakte dinsdag lichtgewond, maar was kort na de gebeurtenis aanspreekbaar. De politie onderzoekt nog wat de rol van de man precies is geweest. Het dodelijke slachtoffer overleed op straat aan zijn verwondingen.

Bebloed

De steekpartij ontstond dinsdag rond vier uur na een ruzie in een huis aan de Dahliastraat. Kort daarna kwamen beide mannen bebloed uit het huis gelopen, waarna ze op verschillende plekken in de wijk in elkaar zakten. De politie vermoedt dat het overleden slachtoffer de bewoner van het huis is, maar dat is nog niet zeker. Een derde man die ook in het huis aanwezig was, is gehoord als getuige.

