Hartverwarmend: iDEAL geeft bijna 5000 euro aan voedselpakketten voor onze Voedselbankactie

EINDHOVEN - iDEAL schenkt voor bijna 5000 euro aan voedselpakketten aan de actie 'Samen voor de Voedselbank' van Omroep Brabant. Ook de regionale omroepen L1, RTV Drenthe en RTV Oost krijgen eenzelfde gift. Daarmee kunnen honderden gezinnen die onder de armoedegrens leven iedere week worden geholpen.

In december komt Omroep Brabant samen met de andere drie omroepen in actie voor de voedselbanken in de regio. Wij zamelen tijdens de actie, die van maandag 3 tot en met vrijdag 14 december loopt, houdbare producten in voor de Brabantse voedselbanken. Thee, koffie, suiker, pasta, pastasaus, zoet broodbeleg, soep en lang houdbare melk, het is allemaal hard nodig.



LEES OOK: We gaan weer los met 'Samen voor de Voedselbank'! Dit is alles wat je moet weten



Caroline van der Graaf van Voedselbanken Nederland nam de cheque voor de eerste duizend voedselpakketten in ontvangst: “Met deze gift van iDEAL aan Voedselbanken Nederland kunnen wij honderd gezinnen een heel jaar lang elke week van een voedselpakket voorzien. Wat een hartverwarmend cadeau!”

Volgens een woordvoerder van iDEAL wil de organisatie hun succes 'graag delen met mensen die het de komende feestdagen en het komende jaar zwaar hebben'.