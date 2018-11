Deel dit artikel:













Een grote rood witte Brabant boog voor je deur: de Braboog zoekt een nieuwe eigenaar De Braboog is op zoek naar een nieuwe eigenaar (Foto: Roos de Bruijn)

OSS - Een grote boog met daarop de bekende rood witte vlakken; de Braboog werd ontworpen door Roos de Bruijn uit Oss om te laten zien dat tolerantie belangrijk is en iedereen mee mag doen. "Ik merkte dat er in verschillende wijken, maar ook bijvoorbeeld bij verenigingen een probleem was met nieuwe mensen toelaten. Ik ontwierp de Braboog, daar mag elke Brabander, met welke achtergrond dan ook, onderdoor lopen." Inmiddels staat het atelier vol met andere werken en is de Braboog opzoek naar een nieuwe plek.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Vanuit de Provincie kreeg De Bruijn, toen student aan AKV Sint Joost, opdracht om een vrij werk te maken. "Ik ben een community designer, dat betekent dat ik kunst maak met een maatschappelijke betekenis. Het viel me op dat er veel mensen zijn in Brabant die op de een of andere manier niet mee mogen doen. Daarbij kun je denken aan mensen met een andere achtergrond, maar ook binnen bijvoorbeeld sportverenigingen heb je dit probleem." Tolerantie

De boog staat dan ook symbool voor tolerantie en De Bruijn wil laten zien dat iedereen welkom is. "Ik heb altijd al een fascinatie voor bogen gehad. Het staat symbool voor feestvieren en huldigen, en dat doe je nu eenmaal het beste samen. Het leek mij een mooie combinatie." De boog staat al twee jaar op dezelfde plek en nu is het volgens de ontwerpster tijd dat hij een nieuwe bestemming krijgt. "Ik kan me zo voorstellen dat er verenigingen of organisaties te vinden zijn met een sterke Brabantse achtergrond waar hij mooi zal staan. Maar een particulier die blij wordt van de boog, kan natuurlijk ook!"